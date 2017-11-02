Теннисистка Савчук с победы стартовала в парном разряде итогового турнира WTA
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Украинка Ольга Савчук в паре с румынкой Ралукой Олару с победы начали выступления на Итоговом турнире WTA Elite Trophy, который проходит в Чжухае (Китай), передает УНН со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины.
В стартовом поединке в группе Савчук и Олару преодолели сопротивление китайской пары Чжаоксюань Ян / Чэнь Лян — 6: 3, 7: 6 (3).
Примечательно, что Лян в 2015 году побеждала на турнире, а Ян в 2016 была его финалисткой.
Добавим также, следующий матч украинская и румынская теннисистки также проведут против хозяек корта — Иньинь Дуань и Синьюнем Хан.