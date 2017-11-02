Теннисистка Савчук с победы стартовала в парном разряде итогового турнира WTA

В стартовом поединке в группе Савчук и Олару преодолели сопротивление китайской пары Чжаоксюань Ян / Чэнь Лян — 6: 3, 7: 6 (3).

Примечательно, что Лян в 2015 году побеждала на турнире, а Ян в 2016 была его финалисткой.

Добавим также, следующий матч украинская и румынская теннисистки также проведут против хозяек корта — Иньинь Дуань и Синьюнем Хан.