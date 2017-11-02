Тенісистка Савчук з перемоги стартувала у парному розряді Підсумкового турніру WTA

У стартовому поєдинку в групі Савчук і Олару здолали опір китайської пари Чжаоксюань Ян/Чень Лян — 6:3, 7:6 (3).

Примітно, що Лян в 2015 році перемагала на турнірі, а Ян в 2016 була його фіналісткою.

Додамо також, наступний матч українська і румунська тенісистки також проведуть проти господарок корту — Іньінь Дуань і Сіньюнем Хан.