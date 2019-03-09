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Теннисистка Козлова одержала четвертую подряд победу на турнире в Индиан-Уэллс

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 марта. УНН. На престижном теннисном турнире в Индиан-Уэллс (США) состоялись поединки второго круга основной сетки одиночного разряда, сообщает УНН.

В первом сете Екатерина Козлова совершила два брейка против 31 сеяной белоруски Александры Саснович и повела 4:0, однако сеяная спортсменка ответила шестью подряд выигранными геймами - 4:6.

Следующие два сета уже остались в активе Козловой, которая отдала оппонентке только два гейма - 6:2, 6:0.

Примечательно, что теннисистки не осуществили ни одного Эйсу по три сета, а Саснович допустила 6-ти двойных ошибок против 1-й у уроженки Николаева.

Добавим, что в третьем круге Козлова встретится со второй сеяной Симоной Халеп.

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