Теннисистка Козлова одержала четвертую подряд победу на турнире в Индиан-Уэллс
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. На престижном теннисном турнире в Индиан-Уэллс (США) состоялись поединки второго круга основной сетки одиночного разряда, сообщает УНН.
В первом сете Екатерина Козлова совершила два брейка против 31 сеяной белоруски Александры Саснович и повела 4:0, однако сеяная спортсменка ответила шестью подряд выигранными геймами - 4:6.
Следующие два сета уже остались в активе Козловой, которая отдала оппонентке только два гейма - 6:2, 6:0.
Примечательно, что теннисистки не осуществили ни одного Эйсу по три сета, а Саснович допустила 6-ти двойных ошибок против 1-й у уроженки Николаева.
Добавим, что в третьем круге Козлова встретится со второй сеяной Симоной Халеп.