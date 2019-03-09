Тенісистка Козлова здобула четверту поспіль перемогу на турнірі в Індіан-Веллс
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. На престижному тенісному турнірі в Індіан-Веллс (США) відбулися поєдинки другого кола основної сітки одиночного розряду, повідомляє УНН.
У першому сеті Катерина Козлова здійснила два брейки проти 31 сіяної білоруски Олександри Саснович та повела 4:0, проте сіяна спортсменка відповіла шістьма поспіль виграними геймами – 4:6.
Наступні два сети вже залишились в активі Козлової, яка віддала опонентці тільки два гейми – 6:2, 6:0.
Примітно, що тенісистки не здійснили жодного ейсу за три сети, а Саснович припустилася 6-ти подвійних помилок проти 1-ї в уродженки Миколаєва.
Додамо, що у третьому колі Козлова зустрінеться з другою сіяною Сімоною Халеп.