Теннисистка Козлова пробилась в четвертьфинал соревнований в США
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Украинская теннисистка Екатерина Козлова вышла в четвертьфинал турнира ITF, который проходит в Калифорнии, передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
Детали
В матче второго раунда уроженка Николаева обыграла американскую теннисистку Кайлу Дэй — 2:6, 6:3, 6:2.
Следующей соперницей нашей спортсменки станет еще одна представительница США — Мэдисон Бренгл, посеянная на турнире под 3-м номером.
Напомним
Четыре украинки получили соперниц на Индиан-Уэллс.