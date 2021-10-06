Теніс: чотири українки отримали суперниць на Індіан-Веллс
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Чотири представниці жіночого тенісу України - Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Марта Костюк та Ангеліна Калініна змагатимуться за титул в основній сітці турніру WTA-1000 в Індіан-Веллс (США), інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.
Деталі
Світоліна посіяна на турнірі під 4-м номером і вступить в боротьбу в другому раунді. Першою супротивницею Еліни стане переможниця зустрічі між американкою Ешлін Крюгер і Терезою Мартінцовою з Чехії.
У першому раунді Костюк зустрінеться з Чжан Шуай з Китаю, а Ястремська з — Ельзою Жакмен з Франції.
Дебютантка турніру Ангеліна Калініна на старті битиметься з американкою Шелбі Роджерс.
Що передувало
Двоє українських тенісистів пробилися до основної сітки турніру в Барселоні.