Теніс: чотири українки отримали суперниць на Індіан-Веллс

Деталі

Світоліна посіяна на турнірі під 4-м номером і вступить в боротьбу в другому раунді. Першою супротивницею Еліни стане переможниця зустрічі між американкою Ешлін Крюгер і Терезою Мартінцовою з Чехії.

У першому раунді Костюк зустрінеться з Чжан Шуай з Китаю, а Ястремська з — Ельзою Жакмен з Франції.

Дебютантка турніру Ангеліна Калініна на старті битиметься з американкою Шелбі Роджерс.

Що передувало

Двоє українських тенісистів пробилися до основної сітки турніру в Барселоні.