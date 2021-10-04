Двоє українських тенісистів пробилися до основної сітки турніру в Барселоні

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Георгій Кравченко вдруге в кар'єрі зіграє в основній сітці турніру "ATP Challenger Tour". Задля цього він завдав поразки другому сіяному Альваро Лопесу Сан Мартіну з Іспанії – 6:2, 6:4. Кравченко на старті зіграє проти четвертого сіяного, екс-двадцять третьої ракетки світу Даміра Джумхура (АТР 134).

Натомість Олексій Крутих потрапив в основу як "лаки-лузер". Його суперником в першому колі став Пабло Ламас Руїс (АТР 570), володар "wild card".

Зауважимо, що 21-річний Кравченко цей тиждень почав з особистимрекордом в рейтингу АТР.

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