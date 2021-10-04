Теніс: Світоліна продовжила падіння в рейтингу WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Жіноча тенісна асоціація (WTA) представила оновлений рейтинг спортсменок за підсумками проведених турнірів минулого тижня, передає УНН з посиланням на сайт "Великого тенісу України".
Деталі
За підсумками ігрового тижня Світоліна і Марта Костюк втратили по одній позиції — 7 і 58 місця відповідно. На дві позиції опустилася Ангеліна Калініна — 62 місце, а Даяна Ястремська — на три (75 місце).
Поліпшили своє становище Катерина Козлова — 136 місце (+4) і Леся Цуренко — 149 місце (+12). З особистим рекордом початку тиждень Дар’я Снігур — 192 місце (+26).
У парному рейтингу найкращий результат серед українок у Надії Кіченок, яка зберегла за собою 35 рядок.
Доповнення
Лідерство в одиночці втримує австралійка Ешлі Барті, далі в списку — Аріна Соболенко (Білорусь), Кароліна Плішкова (Чехія), Іга Свьонтек (Польща), Барбора Крейчікова (Чехія) та Гарбіньє Мугуруса (Іспанія).