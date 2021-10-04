Теннис: Свитолина продолжила падение в рейтинге WTA
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленный рейтинг спортсменок по итогам проведенных турниров на прошлой неделе, передает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".
Детали
По итогам игровой недели Свитолина и Марта Костюк потеряли по одной позиции - 7 и 58 места соответственно. На две позиции опустилась Ангелина Калинина - 62 место, а Даяна Ястремская - на три (75 место).
Улучшили свое положение Екатерина Козлова - 136 место (+4) и Леся Цуренко - 149 место (+12). С личным рекордом начала неделю Дарья Снегири - 192 место (+26).
В парном рейтинге лучший результат среди украинок у Надежды Киченок, которая сохранила за собой 35 строчку.
Дополнение
Лидерство в одиночке удерживает австралийка Эшли Барти, далее в списке - Арина Соболенко (Беларусь), Плишкова (Чехия), Ига Свьонтек (Польша), Барбора Крейчикова (Чехия) и Гарбинье Мугуруса (Испания).