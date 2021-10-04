Двое украинских теннисистов пробились в основную сетку турнира в Барселоне
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Представители украинского мужского тенниса прошли квалификационные соревнования на челленджере в Барселоне, информирует УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".
Детали
Георгий Кравченко второй раз в карьере сыграет в основной сетке турнира “ATP Challenger Tour”. Для этого он нанес поражение втором сеяного Альваро Лопесу Сан Мартину из Испании — 6:2, 6:4. Кравченко на старте сыграет против четвертого сеяного, экс-двадцать третьей ракетки мира Дамира Джумхур (АТР 134).
Зато Алексей Крутых попал в основу как “лаки-лузер”. Его соперником в первом круге стал Пабло Ламас Руис (АТР 570), обладатель “wild card”.
Заметим, что 21-летний Кравченко эту неделю начал с особистимрекордом в рейтинге АТР.
Напомним
Свитолина продолжила падение в рейтинге WTA.