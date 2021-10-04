Двое украинских теннисистов пробились в основную сетку турнира в Барселоне

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 106739 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 103813 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 103266 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 октября. УНН. Представители украинского мужского тенниса прошли квалификационные соревнования на челленджере в Барселоне, информирует УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".

Детали

Георгий Кравченко второй раз в карьере сыграет в основной сетке турнира “ATP Challenger Tour”. Для этого он нанес поражение втором сеяного Альваро Лопесу Сан Мартину из Испании — 6:2, 6:4. Кравченко на старте сыграет против четвертого сеяного, экс-двадцать третьей ракетки мира Дамира Джумхур (АТР 134).

Зато Алексей Крутых попал в основу как “лаки-лузер”. Его соперником в первом круге стал Пабло Ламас Руис (АТР 570), обладатель “wild card”.

Заметим, что 21-летний Кравченко эту неделю начал с особистимрекордом в рейтинге АТР.

Напомним

Свитолина продолжила падение в рейтинге WTA.

Украинские Национальные Новости

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