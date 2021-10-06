Теннис: четыре украинки получили соперниц на Индиан-Уэллс
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Четыре представительницы женского тенниса Украины - Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Ангелина Калинина бороться за титул в основной сетке турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллс (США), информирует УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
Детали
Свитолина посеянная на турнире под 4-м номером и вступит в борьбу во втором раунде. Первой противницей Элины станет победительница встречи между американкой Эшлин Крюгер и Терезой Мартинцовою из Чехии.
В первом раунде Костюк встретится с Чжан Шуай из Китая, а Ястремская с — Эльзой Жакмен из Франции.
Дебютантка турнира Ангелина Калинина на старте сразится с американкой Шелби Роджерс.
Что предшествовало
Двое украинских теннисистов пробились в основную сетку турнира в Барселоне.