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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 108209 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 107158 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Теннис: четыре украинки получили соперниц на Индиан-Уэллс

Теннис: четыре украинки получили соперниц на Индиан-Уэллс

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 октября. УНН. Четыре представительницы женского тенниса Украины - Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Ангелина Калинина бороться за титул в основной сетке турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллс (США), информирует УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

Детали

Свитолина посеянная на турнире под 4-м номером и вступит в борьбу во втором раунде. Первой противницей Элины станет победительница встречи между американкой Эшлин Крюгер и Терезой Мартинцовою из Чехии.

В первом раунде Костюк встретится с Чжан Шуай из Китая, а Ястремская с — Эльзой Жакмен из Франции.

Дебютантка турнира Ангелина Калинина на старте сразится с американкой Шелби Роджерс.

Что предшествовало

Двое украинских теннисистов пробились в основную сетку турнира в Барселоне.

Украинские Национальные Новости

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