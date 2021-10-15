Тенісистка Козлова пробилася до чвертьфіналу змагань у США
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Українська тенісистка Катерина Козлова вийшла у чвертьфінал турніру ITF, що проходить у Каліфорнії, передає УНН з посиланням на Тенісний портал України.
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У матчі другого раунду уродженка Миколаєва обіграла американську тенісистку Кайлу Дей — 2:6, 6:3, 6:2.
Наступною суперницею нашої спортсменки стане ще одна представниця США — Медісон Бренгл, посіяна на турнірі під 3-м номером.
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Чотири українки отримали суперниць на Індіан-Веллс.