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Тенісистка Козлова пробилася до чвертьфіналу змагань у США

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Українська тенісистка Катерина Козлова вийшла у чвертьфінал турніру ITF, що проходить у Каліфорнії, передає УНН з посиланням на Тенісний портал України.

Деталі

У матчі другого раунду уродженка Миколаєва обіграла американську тенісистку Кайлу Дей — 2:6, 6:3, 6:2.

Наступною суперницею нашої спортсменки стане ще одна представниця США — Медісон Бренгл, посіяна на турнірі під 3-м номером.

Нагадаємо

Чотири українки отримали суперниць на Індіан-Веллс.

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