Теннисистка Козлова победила экс-первую ракетку мира на соревнованиях в Мадриде
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Четвертая ракетка Украины Екатерина Козлова пробилась в третий раунд основной сетки турнира категории "Премьер" в Мадриде, сообщает УНН.
Во втором круге турнира Козлова встретилась с 5-й сеяной чешкой Плишковой, которая накануне обыграла Даяну Ястремскую. И Екатерина отомстила за соотечественницу - 7: 5, 2: 6, 6: 4.
Примечательно, что за 1:00 и 54 минуты экс-первая ракетка мира Плишкова имела колоссальное преимущество по эйсами 14:1 и стопроцентный показатель реализованных берйкпойнтив 4/4 несмотря на 4/7 в Козловой, но потерпела фиаско.
Заметим, что это самая большая победа в карьере Козловой, ведь она преодолела сопротивление экс-первой и действующей пятой ракетки мира.
Также добавим, в 1/8 финала Козлова поборется с 18-й ракеткой мира швейцаркой Бенчич.