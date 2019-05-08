Тенісистка Козлова перемогла екс-першу ракетку світу на змаганнях у Мадриді
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Четверта ракетка України Катерина Козлова пробилася до третього раунду основної сітки турніру категорії "Прем'єр" у Мадриді, повідомляє УНН.
В другому колі турніру Козлова зустрілася з 5-ю сіяною чешкою Кароліною Плішковою, яка напередодні обіграла Даяну Ястремську. І Катерина помстилася за співвітчизницю - 7:5, 2:6, 6:4.
Примітно, що за 1 годину та 54 хвилини екс-перша ракетка світу Плішкова мала колосальну перевагу за ейсами 14:1 і стовідсотковий показник реалізованих берйкпойнтів 4/4 попри 4/7 у Козлової, але зазнала фіаско.
Зауважимо, що це найбільша перемога в кар'єрі Козлової, адже вона здолала опір екс-першої та діючої п'ятої ракетки світу.
Також додамо, в 1/8 фіналу Козлова позмагається із 18-ю ракеткою світу швейцаркою Беліндою Бенчіч.