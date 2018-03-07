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Теннисистка Костюк с победы стартовала на турнире в Китае

Теннисистка Костюк с победы стартовала на турнире в Китае

Киев  •  УНН

 • 8768 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Пятнадцатилетняя украинская теннисистка Марта Костюк получила свою 14 победу в сезоне, стартовав на турнире категории ITF с призовым фондом в 60 тыс. долл., что проходит в Чжухани (Китай), передает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

В первом круге киевлянка в двух сетах разобралась с Урсулой Радваньской - 7:6 (3) и 6:2.

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Во втором круге Костюк сыграет с еще одной представительницей квалификации - китаянкой Сюнь Фаньин, которая в первом круге обыграла шестую сеяную на турнире Данко Ковиничи из Черногории.

Стоит отметить, что всего в 2018 году Костюк имеет право принять участие в 12 взрослых турнирах. Сейчас в ее активе уже четыре соревнования, учитывая Чжухань.

Украинские Национальные Новости

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