Тенісистка Костюк з перемоги стартувала на турнірі в Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. П'ятнадцятирічна українська тенісистка Марта Костюк здобула свою 14 перемогу в сезоні, стартувавши на турнірі категорії ITF з призовим фондом в 60 тис. дол., що проходить у Чжухані (Китай), передає УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.
У першому колі киянка в двох сетах розібралася з Урсулою Радваньскою – 7:6 (3) та 6:2.
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У другому колі Костюк зіграє із ще однією представницею кваліфікації - китаянкою Сюнь Фаньін, яка в першому колі обіграла шосту сіяну на турнірі Данку Ковинич із Чорногорії.
Варто відзначити, що загалом в 2018 році Костюк має право взяти участь у 12 дорослих турнірах. Наразі в її активі вже чотири змагання, враховуючи Чжухань.