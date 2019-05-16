Теннисистка Костюк вышла в четвертьфинал соревнований в Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Шестнадцатилетняя теннисистка Марта Костюк еще на шаг приблизилась к завоеванию чемпионского титула на соревнованиях категории ITF в испанском городе Ла-Биспаль дел Ампурдана, передает УНН.
Киевлянке хватило 67 минут, чтобы разобраться в третьем круге с третьей сеяной швейцаркой Стефани Фьогеле - 6:2, 6:3.
В четвертьфинале соревнований 16-летнюю Костюк ожидает встреча с победительницей матча между китаянкой Ван Сиюй и Даниэлой Сегель с Чили.
Добавим, что для нашей соотечественницы эта победа стала четвертой подряд на кортах Ла-Биспаль дел Ампурдана.
Напомним, теннисистка Козлова совершила самый большой рывок в топ-100 рейтинга WTA.