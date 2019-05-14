Тенісистка Козлова здійснила найбільший ривок у топ-100 рейтингу WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. В оновленому рейтингу WTA стрімкий ривок зробила четверта ракетка України Катерина Козлова, інформує УНН з посиланням на WTA.
Уродженка Миколаєва після успішного минулого тижня на кортах в Мадриді (перемогла у кваліфікації та дійшла до третього кола “Прем’єра” в Мадриді) наблизилась до повторення рекорду кар’єри датованого лютим минулого року (62 місце). Цього разу наша землячка піднялася одразу на 19 сходинок та посідає 66 рядок.
Окрім того Козлова стала автором найбільшого ривку тижня в топ-100 генерації WTA.
Інші представниці України займають наступні місця:
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- Еліна Світоліна — 6-та;
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- Леся Цуренко — 26;
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- Даяна Ястремська — 41 (-3);
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- Ангеліна Калініна 144;
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- Катаріна Завацька 195 (+1);
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- Дар’я Лопатецька 231;
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- Марта Костюк 280 (+12).
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Додамо, що румунка Сімона Халеп піднялася на друге місце, Англеік Кербер на третє, а Кікі Бертенс додала три щаблі і перемістилася на 4-й рядок.