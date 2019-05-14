Теннисистка Козлова совершила самый рывок в топ-100 рейтинга WTA
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В обновленном рейтинге WTA стремительный рывок сделала четвертая ракетка Украины Екатерина Козлова, информирует УНН со ссылкой на WTA.
Уроженка Николаева после успешного прошлой неделе на кортах в Мадриде (победила в квалификации и дошла до третьего круга “Премьера” в Мадриде) подошла к повторению рекорда карьеры датированного февралем прошлого года (62 место). На этот раз наша землячка поднялась сразу на 19 ступенек и занимает 66 строчку.
Кроме того Козлова стала автором самого рывке недели в топ-100 генерации WTA.
Другие представительницы Украины занимают следующие места:
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- Элина Свитолина — 6-я;
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- Леся Цуренко — 26;
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- Даяна Ястремская — 41 (-3)
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- Ангелина Калинина 144;
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- Катарина Завацкий 195 (1);
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- Дарья Лопатецкая 231;
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- Марта Костюк 280 (+12).
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Добавим, что румынка Симона Халеп поднялась на второе место, Англеик Кербер на третье, а Бертенс добавила три ступени и переместилась на 4-ю строчку.