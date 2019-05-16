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Тенісистка Костюк вийшла у чвертьфінал змагань в Іспанії

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Шістнадцятирічна тенісистка Марта Костюк на крок приблизилася до завоювання чемпіонського титулу на змаганнях категорії ITF в іспанському місті Ла-Біспаль-дель-Ампурдан, передає УНН.

Киянці вистачило 67 хвилин аби розібратися в третьому колі з третьою сіяною швейцаркою Стефані Фьогеле – 6:2, 6:3.

У чвертьфіналі змагань на 16-річну Костюк очікує зустріч із переможницею матчу між китаянкою Ван Сіюй і Даніелой Сегель з Чилі.

Додамо, що для нашої співвітчизниці ця звитяга стала четвертою поспіль на кортах Ла-Біспаль-дель-Ампурдан.

Нагадаємо, тенісистка Козлова здійснила найбільший ривок у топ-100 рейтингу WTA.

Українські Національні Новини

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