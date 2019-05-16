Тенісистка Костюк вийшла у чвертьфінал змагань в Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Шістнадцятирічна тенісистка Марта Костюк на крок приблизилася до завоювання чемпіонського титулу на змаганнях категорії ITF в іспанському місті Ла-Біспаль-дель-Ампурдан, передає УНН.
Киянці вистачило 67 хвилин аби розібратися в третьому колі з третьою сіяною швейцаркою Стефані Фьогеле – 6:2, 6:3.
У чвертьфіналі змагань на 16-річну Костюк очікує зустріч із переможницею матчу між китаянкою Ван Сіюй і Даніелой Сегель з Чилі.
Додамо, що для нашої співвітчизниці ця звитяга стала четвертою поспіль на кортах Ла-Біспаль-дель-Ампурдан.
Нагадаємо, тенісистка Козлова здійснила найбільший ривок у топ-100 рейтингу WTA.