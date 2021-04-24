Теннисистка Костюк второй раз в сезоне вышла в полуфинал турнира WTA
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Украинская теннисистка Марта Костюк (85 в WTA) продолжила победное шествие на турнире WTA-250 в Стамбуле, передает УНН со ссылкой на ФТУ.
Что известно
Костюк обыграла экс-20 ракетку мира хорватку Ану Конюх — 7:5, 4:6, 6:3 и вышла в полуфинал турнира.
Детали
Во втором сете киевлянка сразу повела — 2:0, казалось бы, победы остались считанные шаги, однако хорватка смогла не просто восстановить равновесие, но и забрать партию, сделав решающий брейк фактически в последний момент.
В третьей партии Костюк получила преимущество, вырвавшись в счете вперед — 4:1. Однако и на этот раз Конюх получила шансы вернуться к статус-кво в седьмом гейме хорватка с пятого брейк-пойнта забрала подачу киевлянки — 3:4. Но следующие два гейма выиграла наша соотечественница — 6:3.
Дополнение
В следующем раунде Костюк соревноваться с Со Ран Кирсти из Румынии (67 WTA) или Фионой Ферро из Франции (57 WTA).
Напомним
Впервые в сезоне Костюк доходила до полуфинала турнира WTA в Абу-Даби.