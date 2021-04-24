Тенісистка Костюк вдруге в сезоні вийшла до півфіналу турніру WTA

Що відомо

Костюк обіграла екс-20 ракетку світу хорватку Ану Конюх — 7:5, 4:6, 6:3 і вийшла у півфінал турніру.

Деталі

У другому сеті киянка одразу повела — 2:0, здавалося б, до перемоги залишилися лічені кроки, проте хорватка спромоглася не просто відновити рівновагу, а й забрати партію, зробивши вирішальний брейк фактично в останній момент.

У третій партії Костюк здобула перевагу, вирвавшись у рахунку вперед — 4:1. Однак і цього разу Конюх отримала шанси повернутися до статус-кво: у сьомому геймі хорватка з п’ятого брейк-пойнту забрала подачу киянки — 3:4. Але наступні два гейми виграла наша співвітчизниця — 6:3.

Доповнення

У наступному раунді Костюк змагатиметься з Сораною Кирстею з Румунії (67 WTA) або Фіоною Ферро з Франції (57 WTA).

Нагадаємо

Вперше у сезоні Костюк доходила до півфіналу турніру WTA в Абу-Дабі.