Теннисистка Костюк пробилась в полуфинал турнира в Шэньчжэне
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Пятнадцатилетняя киевлянка Марта Костюк продолжила победную серию на турнире категории ITF, который проходит в Шэньчжэне (Китай), передает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.
В четвертьфинале она сыграла два матч-бола в борьбе со второй сеяной, 98-й ракеткой мира Кумкхум Луксикой - 1:6; 7:6 (7:4) 6:2.
Примечательно, что обе спортсменки сделали по восемь брейков за поединок.
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Заметим, что за путевку в финал украинка поборется с россиянкой Анной Калинской (173-я ракетка мира).
Добавим также, в другой паре третьего сеяная словачка Виктория Блинкова поборется с россиянкой Анной Блинковой (7-я сеяная).