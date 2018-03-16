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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 44059 просмотра

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Теннисистка Костюк пробилась в полуфинал турнира в Шэньчжэне

Киев  •  УНН

 • 9177 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Пятнадцатилетняя киевлянка Марта Костюк продолжила победную серию на турнире категории ITF, который проходит в Шэньчжэне (Китай), передает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

В четвертьфинале она сыграла два матч-бола в борьбе со второй сеяной, 98-й ракеткой мира Кумкхум Луксикой - 1:6; 7:6 (7:4) 6:2.

Примечательно, что обе спортсменки сделали по восемь брейков за поединок.

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Заметим, что за путевку в финал украинка поборется с россиянкой Анной Калинской (173-я ракетка мира).

Добавим также, в другой паре третьего сеяная словачка Виктория Блинкова поборется с россиянкой Анной Блинковой (7-я сеяная).

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Украинские Национальные Новости

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