Тенісистка Костюк пробилася до півфіналу турніру в Шеньчжені
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. П'ятнадцятирічна киянка Марта Костюк продовжила переможну серію на турнірі категорії ITF, що триває в Шеньчжені (Китай), інформує УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.
У чвертьфіналі вона відіграла два матч-боли в боротьбі з другою сіяною, 98-ю ракеткою світу Кумкхум Луксікою – 1:6; 7:6 (7:4); 6:2.
Примітно, що обидві спортсменки зробили по вісім брейків за поєдинок.
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Зауважимо, що за путівку до фіналу українка позмагається із росіянкою Анною Калінською (173-я ракетка світу).
Додамо також, в іншій парі 3-я сіяна словачка Вікторія Блінкова побореться із росіянкою Анною Блінковою (7-ма сіяна).