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Тенісистка Костюк пробилася до півфіналу турніру в Шеньчжені

Тенісистка Костюк пробилася до півфіналу турніру в Шеньчжені

Київ • УНН

 • 9177 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. П'ятнадцятирічна киянка Марта Костюк продовжила переможну серію на турнірі категорії ITF, що триває в Шеньчжені (Китай), інформує УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.

У чвертьфіналі вона відіграла два матч-боли в боротьбі з другою сіяною, 98-ю ракеткою світу Кумкхум Луксікою – 1:6; 7:6 (7:4); 6:2.

Примітно, що обидві спортсменки зробили по вісім брейків за поєдинок.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Тенісистка Костюк стала чвертьфіналісткою змагань у Шеньчжені

Зауважимо, що за путівку до фіналу українка позмагається із росіянкою Анною Калінською (173-я ракетка світу).

Додамо також, в іншій парі 3-я сіяна словачка Вікторія Блінкова побореться із росіянкою Анною Блінковою (7-ма сіяна).

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