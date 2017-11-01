Теннисистка Костюк поднялась на второе место в юниорском рейтинге ITF
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Украинская теннисистка Марта Костюк поднялась в рейтинге юниорок ITF и установила личный рекорд, сообщает УНН со ссылкой на сайт ITF.
Благодаря победе на Итоговом Мастерс среди юниоров 15-летняя украинка поднялась на одну строчку и с 1333,75 очками занимает 2-е место в мире. Данный показатель лучший в ее карьере.
Отметим, что Костюк уступает только американке Уитни Осуигве, которая является чемпионкой юниорского "Ролан Гаррос".
Заметим, что выше Костюк в юниорском рейтинге поднимались только украинки Екатерина Бондаренко (2004) и Элина Свитолина (2010) - обе были первыми ракетками рейтинге девушек до 18 лет.