Теннисистка Костюк поднялась на второе место в юниорском рейтинге ITF

Благодаря победе на Итоговом Мастерс среди юниоров 15-летняя украинка поднялась на одну строчку и с 1333,75 очками занимает 2-е место в мире. Данный показатель лучший в ее карьере.

Отметим, что Костюк уступает только американке Уитни Осуигве, которая является чемпионкой юниорского "Ролан Гаррос".

Заметим, что выше Костюк в юниорском рейтинге поднимались только украинки Екатерина Бондаренко (2004) и Элина Свитолина (2010) - обе были первыми ракетками рейтинге девушек до 18 лет.