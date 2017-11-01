Тенісистка Костюк піднялася на друге місце в юніорському рейтингу ITF

Завдяки перемозі на Підсумковому Мастерсі серед юніорів 15-річна українка піднялася на один рядок і з 1333,75 очками займає 2-гу позицію у світі. Даний показник найкращий в її кар'єрі.

Відзначимо, що Костюк поступається лише американці Вітні Осуігве, яка є чемпіонкою юніорського "Ролан Гаррос".

Зауважимо, що вище Костюк в юніорському рейтингу піднімалися тільки українки Катерина Бондаренко (2004) і Еліна Світоліна (2010) - обидві були першими ракетками рейтингу дівчат до 18 років.