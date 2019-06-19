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Теннисистка Костюк победила в украинском дерби на соревнованиях в Великобритании

Киев • УНН

 • 10348 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Шестнадцатилетняя Марта Костюк выиграла очередное украинское дерби в финале квалификации 100-тысячника в Илкли (Великобритания), сообщает УНН со ссылкой на ФТУ.

Теннисистка Костюк победила в украинском дерби на соревнованиях в Великобритании

В борьбе за основу киевлянка одолела сопротивление своей соотечественницы Катарины Завацкого - 7:5, 6:4.

Отметим, что в обоих сетах Катарина вела с брейками, однако Марта не позволила ей сохранить преимущество.

Кроме того добавим, первой соперницей 16-летней украинки в основной сетке станет Робин Андерсон из США, которая также прошла через квалификацию.

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