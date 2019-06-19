Тенісистка Костюк перемогла в українському дербі на змаганнях у Великій Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Шістнадцятирічна Марта Костюк виграла чергове українське дербі в фіналі кваліфікації 100-тисячника в Ілклі (Велика Британія), повідомляє УНН з посиланням на ФТУ.
В боротьбі за основу киянка здолала спротив своєї співвітчизниці Катарини Завацької – 7:5, 6:4.
Зазначимо, що в обох сетах Катарина вела з брейками, однак Марта не дозволила їй зберегти перевагу.
Крім того додамо, першою суперницею 16-річної українки в основній сітці стане Робін Андерсон з США, яка також пройшла через кваліфікацію.