Теннисистка Костюк не смогла пробиться в четвертьфинал турнира WTA
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В Цинциннате проходит турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) Western & Southern Open. Во втором круге соревнований третья "ракетка" Украины Марта Костюк уступила путевку в четвертьфинал американке Джессике Пегуле - 7:6 (7:5), 1:6, 2:6, пишет УНН.
Детали
Пегула разыграет место в полуфинале турнира с британкой Эммой Радукану, разгромившей белорусску Викторию Азаренко – 6:0, 6:2.
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Western & Southern Open завершится 21 августа.
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