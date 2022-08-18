Тенісистка Костюк не змогла пробитися до чвертьфіналу турніру WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. У Цинциннаті проходить турнір Жіночої тенісної асоціації (WTA) Western & Southern Open. У другому колі змагань третя "ракетка" України Марта Костюк поступилася путівкою до чвертьфіналу американці Джесіці Пегулі - 7:6 (7:5), 1:6, 2:6, пише УНН.
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Пегула розіграє місце у півфіналі турніру з британкою Еммою Радукану, яка розгромила білоруску Вікторію Азаренко - 6:0, 6:2.
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Western & Southern Open завершиться 21 серпня.
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