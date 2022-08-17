На старті турніру WTA 1000 Костюк перемогла Джорджі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Тенісистка Марта Костюк (№74 WTA) перемогла Каміллу Джорджі (№65 WTA) у першому колі турніру WTA 1000 у Цинциннаті – 6:4, 5:7, 6:4, пише УНН.
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Матч тривав 2 години 33 хвилини.
Українка Костюк виконала 5 подач навиліт, припустилася 5 подвійних помилок. У наступному раунді вона зіграє з американкою Джесікою Пегулою.
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