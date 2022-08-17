На старте турнира WTA 1000 Костюк победила Джорджи
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Теннисистка Марта Костюк (№74 WTA) победила Камиллу Джорджи (№65 WTA) в первом круге турнира WTA 1000 в Цинциннате – 6:4, 5:7, 6:4, пишет УНН.
Детали
Матч длился 2 часа 33 минуты.
Украинка Костюк выполнила 5 подач навылет, допустила 5 двойных ошибок. В следующем раунде она сыграет с американкой Джессикой Пегулой.
Напомним
Сборная Украины по баскетболу отправилась в Финляндию. Национальная команда отработает короткий тренировочный сбор и 18 августа сыграет контрольный матч против местной сборной.