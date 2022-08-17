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На старте турнира WTA 1000 Костюк победила Джорджи

Киев • УНН

 • 175431 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Теннисистка Марта Костюк (№74 WTA) победила Камиллу Джорджи (№65 WTA) в первом круге турнира WTA 1000 в Цинциннате – 6:4, 5:7, 6:4, пишет УНН.

На старте турнира WTA 1000 Костюк победила Джорджи

Детали

Матч длился 2 часа 33 минуты.

Украинка Костюк выполнила 5 подач навылет, допустила 5 двойных ошибок. В следующем раунде она сыграет с американкой Джессикой Пегулой.

Напомним 

Сборная Украины по баскетболу отправилась в Финляндию. Национальная команда отработает короткий тренировочный сбор и 18 августа сыграет контрольный матч против местной сборной.

Украинские Национальные Новости

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