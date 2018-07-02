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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 88667 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 113187 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 134065 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 140879 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 178022 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155715 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142796 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130619 просмотра

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7 марта, 08:52 • 188288 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118396 просмотра

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Теннисистка Бондаренко совершила рывок в классификации WTA

Теннисистка Бондаренко совершила рывок в классификации WTA

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 июля. УНН. По итогам игровой недели четыре украинские теннисистки вышли в топ-100 рейтинга WTA, передает УНН со ссылкой на сайт WTA.

Выход во второй раунд на турнире в Истборне, где Екатерина Бондаренко также успешно преодолела квалификационный барьер, позволил украинке улучшить свое положение в рейтинге сразу на 10 строчек. Теперь уроженка Киева 79-я с 812 зачетными пунктами.

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Примечательно, что Бондаренко отметилась вторым лучшим рывком в топ-100 после белоруски Арины Сабаленко (+13) - 32.

Зато места других ведущих теннисисток Украины остались неизменными: Свитолина - 5, Цуренко - 34, Козлова - 67.

Добавим, что в рейтинге "Итогового турнира года" Свитолина поднялась на одну строчку и стала 4-й - 3050 очков.

Украинские Национальные Новости

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