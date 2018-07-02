Тенісистка Бондаренко здійснила ривок у класифікації WTA

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КИЇВ. 2 липня. УНН. За підсумками ігрового тижня чотири українські тенісистки потрапили в топ-100 рейтингу WTA, передає УНН з посиланням на сайт WTA.

Вихід у другий раунд на турнірі в Істборні, де Катерина Бондаренко також успішно подолала кваліфікаційний бар'єр, дозволив українці поліпшити своє становище в рейтингу одразу на 10 рядків. Тепер уродженка Києва 79-та із 812 заліковими пунктами.

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Примітно, що Бондаренко відзначилася другим найкращим ривком в топ-100 після білоруски Аріни Сабалєнко (+13) – 32.

Натомість місця інших провідних тенісисток України залишились незмінними: Світоліна – 5, Цуренко – 34, Козлова – 67.

Додамо, що в рейтингу "Підсумкового турніру року" Світоліна піднялася на один рядок і стала 4-ю – 3050 очок.

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