Теннисистка Бондаренко вышла в основную сетку турнира WTA в Дохе
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Четвертая ракетка Украины Екатерина Бондаренко сумела преодолеть последний раунд квалификации на турнире категории WTA Premier в Дохе (ОАЭ), сообщает УНН со ссылкой на сайт WTA.
Шестая сеяная в квалификации Бондаренко одержала победу в поединке с тринадцатого сеяной Сарой Соррибес-Тормо из Испании (107 в мире) в финальном раунде отбора - 6:4, 6:3. Встреча длилась 1:00 и 36 минут. Бондаренко оформила три брейка, уступив пять геймов на своей подаче.
Стартовой противницей киевлянки по первом раунде основной сетки станет еще одна испанка - 29-я ракетка мира Карла Суарес Наварро. Наша теннисистка лидирует в статистике личных встреч 2:1.
Кроме того добавим, Бондаренко также выступит в парном разряде вместе с сербкой Александрой Крунич. В стартовом матче спортсменки противостоять украинскому-австралийской паре Надежда Киченок / Анастасия Родионова.
Заметим, что на соревнованиях также будет представлена третья ракетка мира Элина Свитолина, а также наша Леся Цуренко.
Как ранее сообщал УНН, в обновленном рейтинге женской теннисной классификации произошли некоторые изменения в позициях спортсменок из Украины.