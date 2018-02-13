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10 марта, 17:10 • 97406 просмотра

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Теннисистка Бондаренко вышла в основную сетку турнира WTA в Дохе

Теннисистка Бондаренко вышла в основную сетку турнира WTA в Дохе

Киев  •  УНН

 • 9314 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Четвертая ракетка Украины Екатерина Бондаренко сумела преодолеть последний раунд квалификации на турнире категории WTA Premier в Дохе (ОАЭ), сообщает УНН со ссылкой на сайт WTA.

Шестая сеяная в квалификации Бондаренко одержала победу в поединке с тринадцатого сеяной Сарой Соррибес-Тормо из Испании (107 в мире) в финальном раунде отбора - 6:4, 6:3. Встреча длилась 1:00 и 36 минут. Бондаренко оформила три брейка, уступив пять геймов на своей подаче.

Стартовой противницей киевлянки по первом раунде основной сетки станет еще одна испанка - 29-я ракетка мира Карла Суарес Наварро. Наша теннисистка лидирует в статистике личных встреч 2:1.

Кроме того добавим, Бондаренко также выступит в парном разряде вместе с сербкой Александрой Крунич. В стартовом матче спортсменки противостоять украинскому-австралийской паре Надежда Киченок / Анастасия Родионова.

Заметим, что на соревнованиях также будет представлена ​​третья ракетка мира Элина Свитолина, а также наша Леся Цуренко.

Как ранее сообщал УНН, в обновленном рейтинге женской теннисной классификации произошли некоторые изменения в позициях спортсменок из Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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