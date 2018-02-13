Тенісистка Бондаренко вийшла в основну сітку турніру WTA у Досі

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Четверта ракетка України Катерина Бондаренко зуміла подолати останній раунд кваліфікації на престижному турнірі категорії WTA Premier в Досі (ОАЕ), повідомляє УНН з посиланням на сайт WTA.

Шоста сіяна в кваліфікації Бондаренко здобула перемогу в поєдинку з 13-ою сіяною Сарою Соррібес-Тормо з Іспанії (107 у світі) в фінальному раунді відбору – 6:4, 6:3. Зустріч тривала 1 годину і 36 хвилин. Бондаренко оформила три брейки, поступившись п'ять геймів на своїй подачі.

Стартовою супротивницею киянки по першому раунді основної сітки стане ще одна іспанка - 29-та ракетка світу Карла Суарес Наварро. Наша тенісистка лідирує в статистиці особистих зустрічей 2:1.

Окрім того додамо, Бондаренко також виступить в парному розряді разом з сербкою Олександрою Круніч. У стартовому матчі спортсменки протистоятимуть українсько-австралійській парі Надія Кіченок/Анастасія Родіонова.

Зауважимо, що на змаганнях також буде представлена третя ракетка світу Еліна Світоліна, а також наша Леся Цуренко.

Як раніше повідомляв УНН, в оновленому рейтингу жіночої тенісної класифікації відбулися деякі зміни в позиціях спортсменок з України.

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