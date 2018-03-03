Теннисистка Бондаренко пробилась в полуфинал турнира в США
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Четвертая ракетка Украины Екатерина Бондаренко продолжила выступления на турнире WTA 125k Series в Индиан-Уэллс (США), сообщает УНН со ссылкой на сайт Большого тенниса Украины.
Чуть больше часа понадобилось украинке, чтобы одержать победу в четвертьфинале над Яниной Викмайер из Бельгии. В каждом сете киевлянка, сеянная под 4-м номером, проиграла по одному гейму на своей подаче, но сумела выполнить в общей сложности пять брейков - 6:3, 6:3.
Заметим, что в матче 1/2 финала Бондаренко встретится с победительницей встречи Виктория Голубич - Айла Томлянович.
Напомним, что Бондаренко на старте соревнований в США нанесла поражение представительнице РФ.