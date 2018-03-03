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Тенісистка Бондаренко пробилася в півфінал турніру в США

Тенісистка Бондаренко пробилася в півфінал турніру в США

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 березня. УНН. Четверта ракетка України Катерина Бондаренко продовжила виступи на турнірі WTA 125k Series в Індіан-Уеллс (США), повідомляє УНН з посиланням на сайт Великого тенісу України.

Трохи більше години знадобилося українці, щоб здобути перемогу в чвертьфіналі над Яніною Вікмайєр з Бельгії. У кожному сеті киянка, посіяна під 4-м номером, програла по одному гейму на своїй подачі, але зуміла виконати в цілому п'ять брейків – 6:3, 6:3.

Зауважимо, що у матчі 1/2 фіналу Бондаренко зустрінеться з переможницею зустрічі Вікторія Голубич - Айла Томлянович.

Нагадаємо, що Бондаренко на старті змагань у США завдала поразки представниці РФ.

Українські Національні Новини

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