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Теннисистка Бондаренко победила на старте квалификации соревнований в Сиднее

Киев • УНН

 • 14547 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко вышла во второй круг квалификации на турнире WTA "Sydney International", информирует УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

Теннисистка Бондаренко победила на старте квалификации соревнований в Сиднее

В стартовом матче отбора киевлянка встречалась с представительницей США Кристиной Макхейл.

Первую партию на тайбрейке выиграла американка 7:6 (4), вторую - также на тайбрейке - украинка 7:6 (6). После этого Макхейл принял решение отказаться от продолжения борьбы.

Примечательно, что ранее Бондаренко два раза проигрывала Макхейл в личных встречах - оба раза в 2017 году на харде.

Добавим также, следующей соперницей Бондаренко станет Вероника Сепеда из Парагвая (78-я в мире).

Как сообщал УНН, Свитолина вышла в финал турнира в Брисбене.

Украинские Национальные Новости

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