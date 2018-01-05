Тенісистка Бондаренко перемогла на старті кваліфікації змагань у Сіднеї
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Українська тенісистка Катерина Бондаренко вийшла до другого кола кваліфікації на турнірі WTA "Sydney International", інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У стартовому матчі відбору киянка зустрічалася з представницею США Крістіною Макхейл.
Першу партію на тайбрейку виграла американка 7:6 (4), другу - також на тайбрейку - українка 7:6 (6). Після цього Макхейл прийняла рішення відмовитися від продовження боротьби.
Примітно, що раніше Бондаренко два рази програвала Макхейл в особистих зустрічах - обидва рази в 2017 році на харді.
Додамо також, наступною суперницею Бондаренко стане Вероніка Сепеде з Парагваю (78-ма в світі).
Як повідомляв УНН, Світоліна вийшла у фіналу турніру в Брісбені.