Теннисист Стаховский вышел в основную сетку соревнований АТР-500 в Галле

В финале отборочного турнира киевлянин за 2 часа и 4 минуты нанес поражение немецкому теннисисту Матиасу Бахингер - 6:4, 6:7 (2), 6:2.

Украинец ни разу не отдал сопернику гейм на своей подаче, отыграв 3 брейкпойнта из трех.

Заметим, что первым соперником Стаховского в основной сетке турнира станет 18-летний уроженец Северодонецка Рудольфа Молекера из Германии, получивший "wild card" от организаторов турнира.