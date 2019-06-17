Теннисист Стаховский вышел в основную сетку соревнований АТР-500 в Галле
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Украинский теннисист Сергей Стаховский успешно преодолел квалификацию на турнире ATP-500 "Noventi Open" в Галле (Германия), призовой фонд которого составляет более 2 млн. евро, передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В финале отборочного турнира киевлянин за 2 часа и 4 минуты нанес поражение немецкому теннисисту Матиасу Бахингер - 6:4, 6:7 (2), 6:2.
Украинец ни разу не отдал сопернику гейм на своей подаче, отыграв 3 брейкпойнта из трех.
Заметим, что первым соперником Стаховского в основной сетке турнира станет 18-летний уроженец Северодонецка Рудольфа Молекера из Германии, получивший "wild card" от организаторов турнира.