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Тенісист Стаховський вийшов в основну сітку змагань АТР-500 у Галле

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. Український тенісист Сергій Стаховський успішно подолав кваліфікацію на турнірі ATP-500 "Noventi Open" у Галле (Німеччина), призовий фонд якого становить понад 2 млн. євро, передає УНН з посиланням на Тенісний портал України.

Тенісист Стаховський вийшов в основну сітку змагань АТР-500 у Галле

У фіналі відбіркового турніру киянин за 2 години та 4 хвилини завдав поразки німецькому тенісисту Матіасу Бахінгеру – 6:4, 6:7 (2), 6:2.

Українець жодного разу не віддав супернику гейм на своїй подачі, відігравши 3 брейкпойнта з трьох.

Зауважимо, що першим суперником Стаховського в основній сітці турніру стане 18-річний уродженець Сєверодонецька Рудольфа Молекера з Німеччини, який отримав "wild card" від організаторів турніру.

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