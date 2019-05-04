Теннисист Стаховский стал финалистом парных соревнований в Сеуле
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Киевлянин Сергей Стаховский продолжил победную серию выступлений в парном разряде турнира “челленджер” в Сеуле, передает УНН со ссылкой на ФТУ.
Стаховский в паре с аргентинцем Рубеном Бемельманс менее чем за час разобрались с дуэтом в составе Рамкумар Раманатан и Брейден Шнур — 6:1, 6:3.
Таким образом киевлянин со своим партнером вышли в финал представительного “челленджера” с призовым фондом 108 тыс. долл. в Сеуле.
Как сообщал УНН, Стаховский потерпел поражение в одиночной сетке “Vitro Seoul Open Challenger” от серба Николая Милоевича.