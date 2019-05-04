Тенісист Стаховський став фіналістом парних змагань у Сеулі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Киянин Сергій Стаховський продовжив переможну серію виступів у парному розряді турніру “челленджер” в Сеулі, інформує УНН з посиланням на ФТУ.
Стаховський в парі з аргентинцем Рубеном Бемельмансом менш ніж за годину розібралися з дуетом у складі Рамкумар Раманатан та Брейден Шнур — 6:1, 6:3.
Таким чином киянин зі своїм партнером вийшли в фінал представницького “челленджеру” з призовим фондом 108 тис. дол. в Сеулі.
Як повідомляв УНН, Стаховський зазнав поразки в одиночній сітці “Vitro Seoul Open Challenger” від серба Миколи Мілоевіча.