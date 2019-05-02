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Тенісист Стаховський став півфіналістом парних змагань у Сеулі

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. У Сеулі продовжилась серія матчів одиночного та парного розрядів тенісного турніру категорії "челленджер", повідомляє УНН.

У парному турнірі киянин Сергій Стаховський разом із аргентинцем Рубеном Бемельмансом в двох сетах обіграв Френсіса Кейсі Алькантара і Імаі Сінтаро (6:3, 6:4) та вийшли до півфіналу.

За вихід у фінал Стаховський і Бемельманс зіграють з Рамкумаром Раманатаном (Індія) і Брейденом Шнером (Канада).

Натомість в одиночній сітці Стаховський поступився у другому колі змагань 148 ракетці світу Ніколі Мілоєвічу – 2:6, 6:7.

Як повідомлялося раніше, Стаховський побореться за путівку до основної сітки "Ролан Гаррос".

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