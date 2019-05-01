Двоє українських тенісистів заявилися в кваліфікацію "Ролан Гаррос"

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Два представники України планують зіграти в кваліфікації одиночного розряду другого в нинішньому сезоні турніру Великого Шолома — Відкритого чемпіонату Франції, інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.

Боротися за вихід в основну сітку будуть Сергій Стаховський та Ілля Марченко. Перший номер чоловічої збірної України використовував для заявки поточний рейтинг, Марченко — так званий заморожений — 198-й в світі.

Зазначається, що кваліфікація “Ролан Гаррос” стартуватиме в Парижі 21 травня, основна сітка — 26 травня.

Як повідомлялося, в основній сітці турніру заявлені Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Даяна Ястремська та Катерина Козлова.

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