Двое украинских теннисистов заявились в квалификации "Ролан Гаррос"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Два представителя Украины планируют сыграть в квалификации одиночного разряда второго в нынешнем сезоне турнира Большого Шлема — Открытого чемпионата Франции, информирует УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
Бороться за выход в основную сетку будут Сергей Стаховский и Илья Марченко. Первый номер мужской сборной Украины использовал для заявки текущий рейтинг, Марченко — так называемый замороженный — 198-й в мире.
Отмечается, что квалификация “Ролан Гаррос” стартует в Париже 21 мая, основная сетка — 26 мая.
Как сообщалось, в основной сетке турнира заявлены Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Екатерина Козлова.