Теннисист Стаховский стал полуфиналистом парных соревнований в Сеуле
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В Сеуле продолжилась серия матчей одиночного и парного разрядов теннисного турнира категории "Челленджер", сообщает УНН.
В парном турнире киевлянин Сергей Стаховский вместе с аргентинцем Рубеном Бемельмансом в двух сетах обыграли Фрэнсиса Кейси Алькантара и Имаи Синтаро (6:3, 6:4) и вышли в полуфинал.
За выход в финал Стаховский и Бемельманс сыграют с Рамкумаром Раманатаном (Индия) и Брейденом Шнером (Канада).
Зато в одиночной сетке Стаховский уступил во втором круге соревнований 148 ракетке мира Николе Милоевичу - 2:6, 6:7.
Как сообщалось ранее, Стаховский поборется за путевку в основную сетку "Ролан Гаррос".