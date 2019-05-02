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7 марта, 13:58 • 115056 просмотра

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6 марта, 19:19 • 140246 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Теннисист Стаховский стал полуфиналистом парных соревнований в Сеуле

Теннисист Стаховский стал полуфиналистом парных соревнований в Сеуле

Киев  •  УНН

 • 8165 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. В Сеуле продолжилась серия матчей одиночного и парного разрядов теннисного турнира категории "Челленджер", сообщает УНН.

В парном турнире киевлянин Сергей Стаховский вместе с аргентинцем Рубеном Бемельмансом в двух сетах обыграли Фрэнсиса Кейси Алькантара и Имаи Синтаро (6:3, 6:4) и вышли в полуфинал.

За выход в финал Стаховский и Бемельманс сыграют с Рамкумаром Раманатаном (Индия) и Брейденом Шнером (Канада).

Зато в одиночной сетке Стаховский уступил во втором круге соревнований 148 ракетке мира Николе Милоевичу - 2:6, 6:7.

Как сообщалось ранее, Стаховский поборется за путевку в основную сетку "Ролан Гаррос".

Украинские Национальные Новости

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