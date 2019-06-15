Теннисист Стаховский стал финалистом квалификации турнира АТР в Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Украинский теннисист Сергей Стаховский вышел в финал квалификации на турнире ATP-500 "Noventi Open" в Галле (Германия), передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В матче первого круга киевлянин обыграл восьмого сеяного Эрнеста Гулбиса из Латвии - 7:6 (5), 6:2.
За место в основной сетке Сергей поспорит с немецким теннисистом Матиасом Бахингер, который занимает в мировой генерации 119 строчку.
Добавим, что в финал также вышли первый сеяный Жоао Соуза, второй сеяный Андреа Сеппи, зато 3-й и 4-й сеяные Рублев и Сонего завершили выступления в квалификации.