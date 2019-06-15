Тенісист Стаховський став фіналістом кваліфікації турніру АТР в Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Український тенісист Сергій Стаховський вийшов у фінал кваліфікації на турнірі ATP-500 "Noventi Open" в Галле (Німеччина), передає УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У матчі першого кола киянин обіграв восьмого сіяного Ернеста Гулбіса з Латвії – 7:6 (5), 6:2.
За місце в основній сітці Сергій посперечається з німецьким тенісистом Матіасом Бахінгером, який займає у світовій генерації 119 рядок.
Додамо, що до фіналу також вийшли перший сіяний Жоао Соуза, другий сіяний Андреа Сеппі, натомість 3-й і 4-й сіяні Рубльов та Сонего завершили виступи у кваліфікації.